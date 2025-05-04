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شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض.. فرصة فريدة في قطاع البناء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تستضيف العاصمة الرياض النسخة الجديدة والأضخم من منتدى المشاريع المستقبلية، والذي يقام بتنظيم من الهيئة السعودية للمقاولين بين 8 إلى 10 سبتمبر المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط اهتمام متزايد من مختلف الجهات المحلية والدولية، وتنوع كبير في المشاريع المطروحة والفعاليات المصاحبة.
ويعد المنتدى أحد أبرز المنصات التي تجمع المقاولين والمهتمين في قطاع البناء والتشييد بملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر فرصة فريدة للاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية في المملكة، بمختلف أحجامها وتخصصاتها، إضافة إلى التعرف على متطلبات الجهات المالكة وآليات التقديم على هذه المشاريع.
وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق عدد من الفعاليات المتخصصة التي تهدف إلى دعم القطاع وتمكين العاملين فيه، من أبرزها مؤتمر حلول تمويل المقاولين، الذي يناقش أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المقاولين، ويعرض مجموعة من الحلول والممارسات الفعالة من خلال ورش عمل وعروض تقديمية، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وبنوك محلية وعالمية.
كما يشهد المنتدى إطلاق مبادرة "مقاول لمقاول"، التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين المقاولين من مختلف الفئات، من خلال تمكين المقاولين الكبار من عرض مشاريعهم ومتطلباتهم الفنية، وإتاحة الفرصة للمقاولين المتوسطين والصغار للوصول إلى هذه المشاريع وتوسيع نطاق شراكاتهم، بما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أ. محمد بن عبد العزيز العجلان "منذ انطلاقته الأولى، شهد منتدى المشاريع المستقبلية تطورًا ملحوظًا في حجم المشاركة ونوعية المشاريع المطروحة، حتى بات اليوم في نسخته الأكبر منصة رائدة تجمع بين الطموح والرؤية.
وفي سياق دعم الكفاءات الوطنية، يحتضن المنتدى مهرجان البناء الوطني، وهو فعالية تعليمية تنافسية تستهدف طلاب المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، من خلال تكليفهم بتنفيذ تصاميم هندسية محددة ضمن أطر زمنية وتحت إشراف لجنة مختصة.
ويهدف المهرجان إلى إبراز مهارات الشباب السعودي، وتعزيز التميز والكفاءة المهنية في قطاع البناء، وذلك بالشراكة مع الجهات التعليمية وقادة الصناعة، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تمكين الكوادر الوطنية.
يُعد منتدى المشاريع المستقبلية محطة سنوية مهمة للمهتمين بقطاع المقاولات والتطوير العمراني، ويُمكن للراغبين في التسجيل أو معرفة المزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى www.fpf.sa..
ويعد المنتدى أحد أبرز المنصات التي تجمع المقاولين والمهتمين في قطاع البناء والتشييد بملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر فرصة فريدة للاطلاع على تفاصيل المشاريع المستقبلية في المملكة، بمختلف أحجامها وتخصصاتها، إضافة إلى التعرف على متطلبات الجهات المالكة وآليات التقديم على هذه المشاريع.
تعزيز الشراكاتكما يمثل المنتدى فرصة نوعية للتواصل المباشر مع أصحاب القرار وقادة القطاع، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية بما يسهم في نمو واستدامة صناعة المقاولات.
وتتميز نسخة هذا العام بإطلاق عدد من الفعاليات المتخصصة التي تهدف إلى دعم القطاع وتمكين العاملين فيه، من أبرزها مؤتمر حلول تمويل المقاولين، الذي يناقش أبرز التحديات التمويلية التي تواجه المقاولين، ويعرض مجموعة من الحلول والممارسات الفعالة من خلال ورش عمل وعروض تقديمية، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وبنوك محلية وعالمية.
كما يشهد المنتدى إطلاق مبادرة "مقاول لمقاول"، التي تسعى إلى تعزيز التعاون بين المقاولين من مختلف الفئات، من خلال تمكين المقاولين الكبار من عرض مشاريعهم ومتطلباتهم الفنية، وإتاحة الفرصة للمقاولين المتوسطين والصغار للوصول إلى هذه المشاريع وتوسيع نطاق شراكاتهم، بما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أ. محمد بن عبد العزيز العجلان "منذ انطلاقته الأولى، شهد منتدى المشاريع المستقبلية تطورًا ملحوظًا في حجم المشاركة ونوعية المشاريع المطروحة، حتى بات اليوم في نسخته الأكبر منصة رائدة تجمع بين الطموح والرؤية.
تمكين القطاع الخاصوتابع: نسعى من خلال هذه المنصة إلى تجسيد مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر دعم المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستدامة لقطاع المقاولات في المملكة".
وفي سياق دعم الكفاءات الوطنية، يحتضن المنتدى مهرجان البناء الوطني، وهو فعالية تعليمية تنافسية تستهدف طلاب المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، من خلال تكليفهم بتنفيذ تصاميم هندسية محددة ضمن أطر زمنية وتحت إشراف لجنة مختصة.
ويهدف المهرجان إلى إبراز مهارات الشباب السعودي، وتعزيز التميز والكفاءة المهنية في قطاع البناء، وذلك بالشراكة مع الجهات التعليمية وقادة الصناعة، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030 نحو تمكين الكوادر الوطنية.
يُعد منتدى المشاريع المستقبلية محطة سنوية مهمة للمهتمين بقطاع المقاولات والتطوير العمراني، ويُمكن للراغبين في التسجيل أو معرفة المزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى www.fpf.sa..