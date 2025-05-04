شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التستر على المخالفين.. 100 ألف ريال غرامة إيواء حاملي تأشيرة الزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرامة 100 ألف ريال.. الداخلية تحذر من إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأماكن السكن

حذرت وزارة الداخلية من مخالفة أنظمة الإقامة في المملكة عبر التستر على حاملي تأشيرة الزيارة بمختلف أنواعها، وإيوائهم في الأماكن المخصصة للسكن.

وقالت "الداخلية"، إن المخالفة تستدعي تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.



أمن وسلامة الحجاج