إصدار " الفن التشكيلي السعودي في ذكرى التسعين " للفنان أحمد فلمبان 

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وتبنّى الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذا العمل يأتي تقديرًا لدور الفنانين السعوديين في إثراء المشهد الفني والثقافي، ونقل صورة المملكة المشرقة إلى العالم من خلال مدارسهم وتجاربهم الفنية المتفردة. وأشار إلى أن الفن التشكيلي السعودي لم يعد ظاهرة محلية فحسب، بل أصبح أحد روافد القوة الناعمة، ويحظى بحضور عالمي لافت في المحافل الدولية.
ويستعرض الكتاب تطور الفن التشكيلي في المملكة منذ انطلاقته عام 1354هـ في مدارس مكة المكرمة، كما يُبرز الجهود المؤسسية الكبيرة التي تبنّت هذا الفن، من خلال دعم الدولة، وتأسيس وزارة الثقافة، وإطلاق المعارض والمبادرات، واحتضان المواهب الفنية في مختلف مناطق المملكة.
كما يُسلّط الإصدار الضوء على العلاقة الوثيقة بين الفن والحياة، ودوره في صياغة الهوية والوعي المجتمعي، وتوثيق ملامح التحول الحضاري الذي شهدته المملكة، لا سيما في ظل رؤية السعودية 2030، التي جعلت من الثقافة والفنون محورًا رئيسيًا في مسار التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور عبدالله دحلان تصريحه بقوله: "إن هذا الكتاب ليس فقط توثيقًا لتاريخ الفن التشكيلي السعودي، بل هو تحية لكل فنان وفنانة حملوا الريشة واللون ليجسّدوا ملامح وطنٍ يتقدم بثبات نحو المستقبل. نفتخر بمسيرة هذا الفن، ونؤمن أن رسالته مستمرة، وأن أبناء الوطن سيواصلون الإبداع بعزم وإلهام.
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