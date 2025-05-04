شكرا لمتابعة خبر عن مقيمة فرنسية: رجال الأمن هنا يمنحونني الأمان وفي فرنسا يسببون لي التوتر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبّرت مقيمة فرنسية تعيش في المملكة منذ خمس سنوات عن تقديرها العميق للدور الذي يقوم به رجال الأمن في السعودية، مشيرة إلى أن وجودهم في الشوارع والأماكن العامة يبعث في نفسها شعورًا كبيرًا بالطمأنينة.

وقالت السيدة، أن أكثر ما يلفت انتباهها هو سرعة استجابة رجال الأمن في حال وقوع أي حادث أو طارئ، بالإضافة إلى تعاونهم الملحوظ مع الجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وأشارت إلى الفارق بين رجال الأمن في المملكة وفرنسا، حيث قالت: “في فرنسا، الأمر مختلف تمامًا، وجودهم لا يبعث على الراحة، حتى إن كانت سيارتك سليمة ولا تخالف شيئًا، قد تتفاجأ بأحدهم يخبرك بوجود مشكلة لا تعرف عنها شيئًا”.

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