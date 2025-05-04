شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يتفقد مركز عمليات أمن المسجد النبوي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في زيارة تفقدية، تابع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، وبحضور أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد النبوي الشريف.

واستمع سموه لشرح موجز حول المهام التي يتطلع بها المركز، والذي جُهّز بأحدث التقنيات لمتابعة حركة المصلين وإدارة الحشود داخل المسجد النبوي وفي ساحاته المحيطة .

وثمّن وزير الداخلية الجهود التي يبذلها العاملون في المركز لخدمة زوار وقاصدي المسجد النبوي، موجهاً بمضاعفة الجهود لضمان راحتهم وسلامتهم.

ورافق وزير الداخلية خلال الزيارة، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، وقائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء بحري منصور بن ناصر الفايز، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبدالله بن فهد الفارس، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب.