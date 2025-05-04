شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والضريبة والجمارك تُنفذ 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل 2025م، وذلك على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملـت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: (قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، وأسواق المواشي)، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأفادت أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مسـتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية الساريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضـوابط التي تـدخـل في إطار اختصــــاص الهيئة، كما يأتي ذلك في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.