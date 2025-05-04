المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال

بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (15) مشروعًا بيئيًا تطويريًا، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي بكُلفة مالية تجاوزت (2.3) مليار ريال لخدمة أكثر من (1.3) مليون مستفيد.

وتضمنت المشاريع التي بدأت الشركة في تنفيذها مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الواردة من المناطق في شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع (2) بالمطار- ما يسمى بمشروع النفق الشرقي بمدينة جدة- بكُلفة مالية تزيد على (774) مليون ريال، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة للحفر النفقي الذي لا يتطلب وجود عدد كبير من المناهل التي قد تؤثر على الحركة المرورية والخدمات.

وأوضحت الشركة أن مشروع النفق الشرقي يركز على تنفيذ خط رئيسي ناقل بطول يقارب (14) كلم طوليًا، مبينةً أنه من المشاريع الإستراتيجية المهمة، كما يعد الشريان الرئيسي لتعزيز منظومة الخدمات البيئية وإزالة الضرر البيئي في عدد من أحياء: (بريمان، والمنار، والأجواد، والسامر، والمنتزه، والتوفيق، والربيع، ومريخ، والواحة، والنخيل) الواقعة شرق طريق الحرمين بمدينة جدة، مشيرةً إلى أنه سيحقق الاستفادة لنحو (1.1) مليون مستفيد.

وأكدت أنها تعمل من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مناطق شرق طريق الحرمين من خلال تنفيذها مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمطار، بكُلفة تجاوزت (915) مليون ريال، وبطاقة استيعابية بلغت (611) ألف م3 يوميًا، وذلك للحد من التلوث البيئي والمساهمة في رفع نسبة التغطية بالخدمات في الأحياء المستفيدة. وبيّنت "المياه الوطنية" أنها بدأت في تنفيذ مشروع خطوط الصرف الصحي الفرعية في أحياء السامر 1 و2 و3، وأجزاء من السامر 4 بمحافظة جدة، بإجمالي أطوال تجاوزت (17.8) كلم طوليًا، وبكُلفة تجاوزت (54) مليون ريال، وذلك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية لإزالة الضرر البيئي، وتحسين البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وخدمة (20) ألف مستفيد.

وتواصل الشركة تنفيذ مشاريعها البيئية سعيًا منها لرفع نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي، حيث شرعت في تنفيذ (10) مشاريع لخطوط الصرف الصحي الفرعية لخدمة عدد من الأحياء بمحافظة جدة، وهي: (حي الواحة 1 و2و3، وحي الشاطئ 2 و3 و4 و5، وأجزاء من حي الشاطئ 6، وأجزاء من حي النهضة 1 و3، وحي الزهراء 4، وأجزاء من حي الزهراء 1 و2 و3)، إضافة إلى تنفيذ مشروعين لخفض منسوب المياه السطحية؛ أحدهما بأحياء محافظة بحرة والآخر بأحياء (الراية، والمساعد، وكيلو 14) وذلك بكُلفة مالية إجمالية تجاوزت (620) مليون ريال، وبأطوال تجاوزت (238) كلم طوليًا لخدمة أكثر من (184) ألف مستفيد. وأكدت الشركة أن ما تشهده مدينة جدة من تطور ملحوظ، ونهضة عمرانية ضخمة تجعل عجلة التنمية فيها تسير بشكل متسارع لتنفيذ المشاريع التحسينية والتطويرية وفق أعلى معايير الجودة والأداء، والسعي إلى رفع نسب التغطية بالخدمات في الأحياء غير المخدومة لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.