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شكرا لقرائتكم خبر عن "طريق مكة" تسهل إجراءات سفر الحجاج بمطار أديسومارمو في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سهلت مبادرة طريق مكة إجراءات سفر ضيوف الرحمن في مطار أديسومارمو بمدينة سولو بإندونيسيا، ضمن موسم الحج هذا العام.
في ذات السياق، عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" (11) مطارًا دوليًا في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة لعام 1446هـ, التي تنفذها وزارة الداخلية مع عدد من الجهات الحكومية بأحدث التقنيات الرقمية المعززة بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويعمل الفريق التقني لـ "سدايا" على متابعة الأنظمة ومحطات العمل التابعة للمبادرة في المطارات الـ 11، وذلك بشكل آلي لضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لمعالجة الأعطال الطارئة لا سمح الله، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل.
في ذات السياق، عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" (11) مطارًا دوليًا في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة لعام 1446هـ, التي تنفذها وزارة الداخلية مع عدد من الجهات الحكومية بأحدث التقنيات الرقمية المعززة بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
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إجراءات سفر الحجاجويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة في دعم المبادرة سنويًا؛ لتسهيل إجراءات سفر الحجاج من بلدانهم بدءًا من استقبالهم مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة.
ويعمل الفريق التقني لـ "سدايا" على متابعة الأنظمة ومحطات العمل التابعة للمبادرة في المطارات الـ 11، وذلك بشكل آلي لضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لمعالجة الأعطال الطارئة لا سمح الله، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل.