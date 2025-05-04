شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن خريطة العمارة السعودية.. إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة رسميًا عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإرث المعماري العريق للحاضرة المقدسة ومشاعرها، بما يعكس مكانتها الروحية والتاريخية ويعزز من جودة الحياة للسكان والزوار.

ويأتي هذا الإطلاق امتدادًا لخريطة العمارة السعودية التي أطلقها سابقًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، والتي وضعت إطارًا وطنيًا شاملًا لمعايير العمارة في المملكة.



عمارة مكة المكرمة

وأكدت الهيئة الملكية أن عمارة مكة المكرمة تعتمد على ثلاثة مصادر معمارية: التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام، التي تعد مصدرًا معماريًا محوريًا، والمناظر الطبيعية، والعمارة التقليدية، وقد صيغت موجهات التصميم ضمن ستة محاور رئيسية تشمل: الجاذبية، الحرم، الخصوصية، الحركة، الطبيعة، التجريد، وذلك بهدف الحفاظ على الروحانية الخاصة بالمكان وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن.



ويهدف إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى تطوير المشهد العمراني بشكل مستدام ومتوازن من خلال استخدام مواد محلية تعكس البيئة الطبيعية لمكة، وتوفير بدائل متنوعة لبناء تسهم في تعزيز التناسق العمراني.

كما تسعى التوجهات التصميمية إلى تحقيق التكامل بين الأصالة والتجديد، وتحسين جودة الحياة، وخلق بيئة حضرية تليق بمكانة مدينة مكة المكرمة عالميًا.



وأوضحت الهيئة الملكية أن هذه الخطوة تمثل نتاج عمل تكاملي وتشاركي مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى القطاع الخاص وخبراء ومتخصصين في مجالات التصميم العمراني والتخطيط الحضري، مؤكدة أن أصالة عمارة مكة المكرمة تسهم في تعزيز المشهد العمراني لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتدعم رؤية العمارة السعودية في إبراز طابع المدن السعودية، مع مراعاة الجوانب التاريخية والثقافية والاقتصادية.



ويعد إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جزءًا من خطة شاملة تقودها الهيئة الملكية تهدف لتطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يشمل مشروعات عمرانية واقتصادية واجتماعية، للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.