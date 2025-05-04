شكرا لقرائتكم خبر عن "المياه الوطنية": تنفيذ 15 مشروعًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت شركة المياه الوطنية في تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا تطويريًا في محافظة جدة، بكلفة مالية تتجاوز 2.3 مليار ريال، ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات البيئية وتحسين البنية التحتية، بما يسهم في خدمة أكثر من 1.3 مليون مستفيد.



وأوضحت الشركة أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، مشروع الخط الناقل للصرف الصحي المعروف بـ"النفق الشرقي"، والذي يمتد بطول يقارب 14 كيلومترًا من شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع رقم (2) بالمطار، بتكلفة تتجاوز 774 مليون ريال، ويُنفذ باستخدام تقنيات الحفر النفقي الحديثة، ما يقلل من الحاجة إلى إنشاء مناهل تؤثر على الحركة المرورية.

ويخدم المشروع أحياء بريمان، المنار، الأجواد، السامر، المنتزه، التوفيق، الربيع، مريخ، الواحة، والنخيل، مستهدفًا 1.1 مليون مستفيد.



تطوير البنية التحتية

كما شرعت الشركة في تنفيذ محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمطار بتكلفة تزيد على 915 مليون ريال وبطاقة استيعابية 611 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف تحسين التغطية البيئية والحد من التلوث في الأحياء الشرقية.



وفي نطاق تطوير البنية التحتية للأحياء السكنية، بدأت الشركة تنفيذ خطوط الصرف الفرعية في أحياء السامر 1 و2 و3 وأجزاء من السامر 4، بإجمالي أطوال تتجاوز 17.8 كيلومترًا، وبكلفة تفوق 54 مليون ريال، لخدمة نحو 20 ألف مستفيد.



وتواصل "المياه الوطنية" جهودها من خلال تنفيذ 10 مشاريع للصرف الصحي لخدمة أحياء الواحة، والشاطئ، والنهضة، والزهراء، إضافة إلى مشروعين لخفض منسوب المياه السطحية في بحرة وأحياء الراية والمساعد وكيلو 14، بإجمالي أطوال تتجاوز 238 كيلومترًا، وكلفة تبلغ أكثر من 620 مليون ريال، تخدم أكثر من 184 ألف مستفيد.



وأكدت الشركة أن هذه المشروعات تأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعكس حرصها على تحسين الخدمات البيئية وتوسعة نطاق التغطية في الأحياء غير المخدومة، بما يدعم التنمية العمرانية المتسارعة في جدة.