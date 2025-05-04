شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر حتى نهاية اليوم.. "الأرصاد" يحذر من طقس 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

طقس الرياض

طقس عسير

طقس الباحة

طقس جازان

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على مناطق الرياض وعسير وجازان والباحة، محذرًا من طقسها.وبين المركز أن المناطق المذكورة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة.تشهد منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.ويشمل الطقس: الدوادمي والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف ومرات والرين والقويعية، ويستمر حتى الساعة الـ10 من مساء اليوم.تشهد منطقة عسير هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.وتشمل حالة الطقس تلك: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.تشهد منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.وتشمل حالة الطقس تلك محافظات: الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق ، وتستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.تشهد منطقة جازان هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.ويشمل الطقس: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.