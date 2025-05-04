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إنذار أحمر حتى نهاية اليوم.. "الأرصاد" يحذر من طقس 4 مناطق

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على مناطق الرياض وعسير وجازان والباحة، محذرًا من طقسها.
وبين المركز أن المناطق المذكورة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة.

طقس الرياض

تشهد منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
ويشمل الطقس: الدوادمي والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف ومرات والرين والقويعية، ويستمر حتى الساعة الـ10 من مساء اليوم.
تشهد منطقة الرياض هطول  أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة

طقس عسير

تشهد منطقة عسير هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل حالة الطقس تلك: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.

طقس الباحة

تشهد منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
شهد منطقة الباحة هطول  أمطار غزيرة

وتشمل حالة الطقس تلك محافظات: الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والعقيق ، وتستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.

طقس جازان

تشهد منطقة جازان هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.
ويشمل الطقس: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الـ8 من مساء اليوم.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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