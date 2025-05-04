شكرا لقرائتكم خبر عن التدريب التقني تؤهل 1560 شابًا في تخصص التأمين وإدارة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن إجمالي خريجي وخريجات تخصص التأمين وإدارة المخاطر منذ بدء تقديم البرنامج في الكليات التقنية وحتى نهاية الفصل التدريبي الماضي بلغ 1560 خريجًا وخريجة، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل بكفاءات وطنية متخصصة في هذا القطاع الحيوي.



وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحديث البرامج التدريبية المقدمة في منشآتها التدريبية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، واحتياجات القطاعات المتنامية.



كوادر مؤهلة

وأشار إلى أن تخصص التأمين وإدارة المخاطر يُعد من التخصصات النوعية التي بدأت المؤسسة بتقديمها منذ العام التدريبي 1441هـ، بعد دراسات أجرتها بالتعاون مع جهات معنية لتحديد حاجة السوق إلى كوادر مؤهلة في هذا المجال.



وأوضح العتيبي أن عدد الكليات التقنية التي تقدم هذا التخصص بلغ (11) كلية، منها (6) كليات للبنات، و(5) كليات للبنين، لافتًا إلى أن المؤسسة تعمل ضمن خططها المستقبلية على التوسع في افتتاح المزيد من البرامج والمنشآت التدريبية ذات الصلة بهذا التخصص، ضمن مبادراتها المستمرة لرفع الطاقة الاستيعابية وتحديث التخصصات، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة.