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شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 معيار تغطي 6 قطاعات رئيسية.. ”التأمينات الاجتماعية“ تطلق دليل السلامة المهنية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن إطلاق الدليل الاسترشادي لمعايير السلامة والصحة المهنية، على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو، برعاية الوزير م. أحمد بن سليمان الراجحي.
ويهدف الدليل الجديد إلى توفير مرجع موحد للمختصين والمنشآت والجهات ذات العلاقة داخل المملكة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوقائية في بيئات العمل، تماشيًا مع إستراتيجية التأمينات الاجتماعية لتعزيز مستوى السلامة المهنية وحماية العاملين من المخاطر.
ويُنتظر أن يُسهم الدليل في الحد من الإصابات المهنية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي لدى أصحاب المنشآت، ما يعزز من كفاءة الإنتاج واستدامة الاقتصاد الوطني، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر توفير بيئات عمل آمنة وجاذبة، واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
وتشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المؤتمر بصفتها شريكًا مؤسسًا، حيث تقيم جناحًا خاصًا يضم معرضًا تفاعليًا يُبرز جهودها في التوعية والرقابة بمجال السلامة المهنية، إلى جانب استعراض أبرز خدماتها ومبادراتها التطويرية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة وحماية العاملين، ودعم أصحاب العمل في تحقيق الالتزام بالمعايير المهنية.
ويهدف الدليل الجديد إلى توفير مرجع موحد للمختصين والمنشآت والجهات ذات العلاقة داخل المملكة، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوقائية في بيئات العمل، تماشيًا مع إستراتيجية التأمينات الاجتماعية لتعزيز مستوى السلامة المهنية وحماية العاملين من المخاطر.
حسين بيئة العملوأوضحت التأمينات أن الدليل أُعد وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، ويشتمل على أكثر من 4500 معيار تغطي ستة قطاعات رئيسية، هي: الصناعات العامة، البناء، الزراعة، الأنشطة البحرية، النقل، والتعدين، إلى جانب تصنيفات فرعية تشمل أكثر من 70 قطاعًا وفقًا للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
ويُنتظر أن يُسهم الدليل في الحد من الإصابات المهنية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الامتثال التنظيمي لدى أصحاب المنشآت، ما يعزز من كفاءة الإنتاج واستدامة الاقتصاد الوطني، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر توفير بيئات عمل آمنة وجاذبة، واستثمار فعّال في رأس المال البشري.
وتشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المؤتمر بصفتها شريكًا مؤسسًا، حيث تقيم جناحًا خاصًا يضم معرضًا تفاعليًا يُبرز جهودها في التوعية والرقابة بمجال السلامة المهنية، إلى جانب استعراض أبرز خدماتها ومبادراتها التطويرية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة وحماية العاملين، ودعم أصحاب العمل في تحقيق الالتزام بالمعايير المهنية.