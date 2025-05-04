حملة متعددة اللغات لضيوف الرحمن

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي حملة توعوية وتثقيفية شاملة تستهدف ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة، وذلك بهدف تعزيز الوعي الصحي والوقائي بلغات متعددة لضمان وصول الرسائل التوعوية لأكبر شريحة ممكنة من الحجاج.

شاشات توعوية

وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن حمودة، أن الحملة انطلقت منذ استقبال أولى رحلات الحج في الأول من شهر ذو القعدة الجاري، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

وشملت الحملة تفعيل الشاشات التوعوية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع، إضافة إلى 109 شاشات داخل المنشآت الصحية التابعة للتجمع.

وأشار حموده إلى أن الحملة امتدت أيضًا إلى المنصات الرقمية الرسمية لتجمع المدينة الصحي، من خلال محتوى توعوي بعدة لغات أبرزها: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والأوردو.

معلومات صحية

وأكد التنسيق مسبقًا مع هيئة تطوير المدينة لبث المواد التوعوية عبر حافلات النقل، إضافة إلى تنفيذ جولات ميدانية لفريق التوعية الصحية تستهدف المواقع التي يوجد بها الحجاج، إلى جانب التعاون مع عدد من الفنادق ومقرات الإسكان لتوفير الرسائل التوعوية عبر 7 لغات، بالإضافة للغة الصامتة التي تعتمد على الرسائل المصورة والرموز التوضيحية، بهدف تسهيل إيصال المعلومات الصحية للحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، بمن فيهم من يواجهون صعوبات في القراءة أو النطق، أو لا يتحدثون اللغات الأساسية المستخدمة في الحملة. منوهًا بأنه تم تصميم هذه الرسائل بعناية لضمان وضوحها وسهولة فهمها، ما يسهم في تعزيز السلامة الصحية للحجاج وتسهيل رحلتهم الإيمانية.