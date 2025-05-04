السعودية | وزارة التجارة تستدعي أكثر من 9 آلاف مركبة هيونداي لخلل قد يؤدي إلى حريق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 9,240 مركبة من طرازات “هيونداي” تشمل سيارات Centennial وVeracruz وSanta Fe، وذلك للموديلات المنتجة بين عامي 2010 و2015، وذلك ضمن إطار حرصها على سلامة المستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى خلل في نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، مما يرفع احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك.

ودعت الوزارة مالكي المركبات المشمولة إلى التواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الصيانة المجانية اللازمة ومعالجة الخلل تفاديًا لأي مخاطر محتملة.

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