شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1446.. 6 مطارات و3 ملايين مقعد جوي و35 قطارا في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل



ففي قطاع النقل الجوي، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بتخصيص كافة خدماتها لخدمة الحجاج عبر تهيئة ستة مطارات رئيسية لاستقبالهم، وتوفير أكثر من ثلاثة ملايين مقعد، بالإضافة إلى جدولة نحو سبعة آلاف رحلة جوية عارضة.

وأكملت شركة مطارات القابضة استعداداتها عبر تجهيز إحدى عشرة صالة سفر موزعة على المطارات الدولية الستة المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن.

من جانبها، أعلنت الخطوط

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة عن اكتمال استعداداتها وجاهزيتها التامة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1446 هـ، مؤكدةً توفير خدمات متكاملة عبر مختلف جهاتها التي تؤدي أدوارًا حيوية في تقديم الدعم اللوجستي وتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن القادمين برًا وبحرًا وجوًا.ففي قطاع النقل الجوي، أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بتخصيص كافة خدماتها لخدمة الحجاج عبر تهيئة ستة مطارات رئيسية لاستقبالهم، وتوفير أكثر من ثلاثة ملايين مقعد، بالإضافة إلى جدولة نحو سبعة آلاف رحلة جوية عارضة.وأكملت شركة مطارات القابضة استعداداتها عبر تجهيز إحدى عشرة صالة سفر موزعة على المطارات الدولية الستة المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن.من جانبها، أعلنت الخطوط السعودية عن جاهزيتها بتوفير أكثر من مليون مقعد وتخصيص 158 طائرة مهيأة لنقل الحجاج من مختلف أنحاء العالم.



النقل السككي للحجاج



وعلى صعيد النقل السككي، كشفت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لخدمة الحجاج عبر 35 قطارًا، والذي يعد من أسرع قطارات العالم، بالإضافة إلى جاهزية قطار المشاعر المقدسة لخدمة مليوني راكب.



وفي خطوة تطويرية تهدف لإثراء تجربة الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم، دشنت ”سار“ خدمة مبتكرة تتيح ربط حجوزات قطار الحرمين السريع مع رحلات ”طيران ناس“ الجوية، بحيث يتم إصدار تذكرة موحدة تشمل الرحلتين عبر نظام حجز موحد، مما يعزز التكامل بين وسائل النقل ويدعم التحول الرقمي ويرتقي بتجربة العملاء.

وفيما يخص النقل البحري، خصصت الهيئة العامة للموانئ 436 موظفًا في ميناء جدة الإسلامي استعدادًا لاستقبال ما يقارب خمسة آلاف حاج يتوقع وصولهم عبر البحر.

أما في قطاع النقل البري، فقد أكملت الهيئة العامة للنقل استعداداتها من خلال تهيئة أكثر من 25 ألف حافلة وتجهيز ما يزيد عن تسعة آلاف سيارة أجرة لنقل الحجاج. وعلى صعيد النقل السككي، كشفت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عن جاهزية قطار الحرمين السريع لخدمة الحجاج عبر 35 قطارًا، والذي يعد من أسرع قطارات العالم، بالإضافة إلى جاهزية قطار المشاعر المقدسة لخدمة مليوني راكب.وفي خطوة تطويرية تهدف لإثراء تجربة الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم، دشنت ”سار“ خدمة مبتكرة تتيح ربط حجوزات قطار الحرمين السريع مع رحلات ”طيران ناس“ الجوية، بحيث يتم إصدار تذكرة موحدة تشمل الرحلتين عبر نظام حجز موحد، مما يعزز التكامل بين وسائل النقل ويدعم التحول الرقمي ويرتقي بتجربة العملاء.وفيما يخص النقل البحري، خصصت الهيئة العامة للموانئ 436 موظفًا في ميناء جدة الإسلامي استعدادًا لاستقبال ما يقارب خمسة آلاف حاج يتوقع وصولهم عبر البحر.أما في قطاع النقل البري، فقد أكملت الهيئة العامة للنقل استعداداتها من خلال تهيئة أكثر من 25 ألف حافلة وتجهيز ما يزيد عن تسعة آلاف سيارة أجرة لنقل الحجاج.



المراقبة الميدانية بمداخل مكة والمدينة



كما تم تخصيص أكثر من 180 مراقبًا ميدانيًا موزعين على ما يزيد عن عشرين موقعًا في مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لضمان الالتزام بالاشتراطات وتوفير تجربة نقل آمنة ومريحة للحجاج. وبالتوازي، أتمت الهيئة العامة للطرق جاهزيتها عبر تنفيذ أعمال صيانة لأكثر من 7400 كيلومتر من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، وفحص وصيانة 274 جسرًا، لضمان سلامة وانسيابية حركة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الحدودية وشبكة الطرق الداخلية.

ولتقديم الدعم اللوجستي، أعلن البريد السعودي «سبل» عن جاهزيته لاستلام وتسليم الطرود من خلال تهيئة 57 منفذ بيع وتوفير 62 سيارة لنقل طرود ضيوف الرحمن، بهدف تسهيل وصول الطرود بسرعة وكفاءة وتلبية احتياجات الحجاج بفاعلية تامة خلال رحلتهم الإيمانية.