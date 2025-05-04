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شكرا لقرائتكم خبر عن ”النخيل“ يعيد فتح باب التسجيل في برنامج شراء التمور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور عن إتاحة فرصة جديدة لصغار مزارعي النخيل الذين لم يتمكنوا من التسجيل في برنامج ”شراء التمور“ لموسم 2025 خلال الفترة الأولى، مشيرا إلى أن عملية التسجيل الجديدة ستمر عبر 3 مراحل رئيسية لضمان تحقيق أهداف البرنامج في دعم المزارعين وتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة.
وتركزت المرحلة الأولى، التي بدأت الأسبوع الماضي، على التحقق من استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل الأولية، والتي تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يمتلك سجلاً زراعياً «حصراً» ساري المفعول، وألا يتجاوز عدد النخيل بمزرعته 500 نخلة ومساحتها 50 دونماً.
واعتباراً من اليوم، تنطلق المرحلة الثانية المخصصة لحضور ورش العمل والتدريب، وتستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو القادم.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتشمل زيارات التقييم الميداني للمزارع وسحب عينات من المحصول، وتبدأ في الرابع عشر من مايو وتستمر حتى الأول من أغسطس.
وتهدف هذه المرحلة للتحقق من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ويتطلب اجتيازها الحصول على شهادة ”سعودي جاب“ أو علامة التمور السعودية، ونجاح تحليل العينات للتأكد من الجودة ومطابقة المعايير وخلوها من متبقيات المبيدات.
يُشار إلى أن برنامج ”شراء التمور“ يمثل أحد مبادرات الدعم الهامة لصغار المزارعين، حيث يتم شراء تمورهم بأسعار تفضيلية مشروطة بتطبيق أنظمة الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. وبعد استلام التمور، يقوم المركز بإنتاجها وتجهيزها لتوزيعها على الجهات المستفيدة في مختلف إمارات المملكة عبر أكثر من 450 جمعية، بالإضافة إلى شحنها كهدايا من خادم الحرمين الشريفين داخل وخارج المملكة.
وتركزت المرحلة الأولى، التي بدأت الأسبوع الماضي، على التحقق من استيفاء المتقدمين لشروط التسجيل الأولية، والتي تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يمتلك سجلاً زراعياً «حصراً» ساري المفعول، وألا يتجاوز عدد النخيل بمزرعته 500 نخلة ومساحتها 50 دونماً.
واعتباراً من اليوم، تنطلق المرحلة الثانية المخصصة لحضور ورش العمل والتدريب، وتستمر حتى الخامس والعشرين من يونيو القادم.
إتمام التدريبوتهدف هذه المرحلة إلى رفع وعي المزارعين والعمالة لديهم بالممارسات الزراعية السليمة وتحسين الإنتاجية، ويُشترط فيها حضور ورش عمل مخصصة لملاك المزارع أو المستأجرين، وأخرى للعمالة، بالإضافة إلى إتمام التدريب عبر أكاديمية النخيل والتمور الإلكترونية والحصول على شهادة ترشيد المياه.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتشمل زيارات التقييم الميداني للمزارع وسحب عينات من المحصول، وتبدأ في الرابع عشر من مايو وتستمر حتى الأول من أغسطس.
وتهدف هذه المرحلة للتحقق من تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ويتطلب اجتيازها الحصول على شهادة ”سعودي جاب“ أو علامة التمور السعودية، ونجاح تحليل العينات للتأكد من الجودة ومطابقة المعايير وخلوها من متبقيات المبيدات.
يُشار إلى أن برنامج ”شراء التمور“ يمثل أحد مبادرات الدعم الهامة لصغار المزارعين، حيث يتم شراء تمورهم بأسعار تفضيلية مشروطة بتطبيق أنظمة الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. وبعد استلام التمور، يقوم المركز بإنتاجها وتجهيزها لتوزيعها على الجهات المستفيدة في مختلف إمارات المملكة عبر أكثر من 450 جمعية، بالإضافة إلى شحنها كهدايا من خادم الحرمين الشريفين داخل وخارج المملكة.