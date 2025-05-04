أول شركة حج سعودية تفتح فرعًا خارج المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت شركة «إثراء الخير»، إحدى شركات مجموعة «إثراء الضيافة القابضة»، مكتبها الجديد في مدينة برمنغهام البريطانية، لتصبح أول شركة سعودية متخصصة في قطاع خدمات الحج والعمرة تُنشئ تواجدًا مؤسسيًا لها خارج المملكة، في خطوة تُعد انطلاقة نحو الأسواق العالمية. ويأتي هذا الافتتاح ضمن استراتيجية الشركة التوسعية لتعزيز حضورها الدولي، ونقل خبراتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود إلى الأسواق العالمية.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا بارزًا، ضمّ الدكتور أحمد بن عباس سندي، رئيس مجلس إدارة شركة إثراء الضيافة القابضة، والدكتور عايض الغوينم، رئيس مجموعة شركات إثراء الضيافة القابضة، وسعادة الأستاذ محمد سعد خان، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء الخير، إلى جانب عدد من قيادات الشركة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأوضح الدكتور أحمد سندي في كلمة له خلال حفل الافتتاح: «يعكس افتتاح مكتب إثراء الخير، إحدى شركات مجموعة "إثراء الضيافة القابضة"، في برمنغهام التزامنا الراسخ بتطوير تجربة ضيوف الرحمن حول العالم، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المسلمين البريطانيين والأوروبيين، وذلك انسجامًا مع رسالة الشركة في تقديم حلول متكاملة، ورؤيتها في أن تكون نموذجًا رائدًا في قطاع الضيافة وخدمات الحج والعمرة».

وسيساهم المكتب الجديد في تمكين أكثر من ثلاثة ملايين مسلم في المملكة المتحدة من الحصول على خدمات متكاملة بمعايير الضيافة السعودية، تشمل تسهيلات متقدمة لإجراءات التأشيرة والحجز والسفر، وبرامج توعوية وإرشادية مبتكرة، بالإضافة إلى خدمات متابعة دقيقة لما بعد العودة.

كما أعلن الدكتور عايض الغوينم أن مكتب برمنغهام يُمثّل نموذجًا حيًّا للتكامل مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف استقبال 30 مليون معتمر سنويًا، وتوفير خدمات عالمية المستوى لضيوف الرحمن من الحجاج، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم تجربة استثنائية عبر استخدام أحدث التقنيات لضمان راحة الحجاج والمعتمرين وسلامتهم.

من جانبه، أكد الأستاذ محمد خان، الرئيس التنفيذي لشركة إثراء الخير: «يسعدنا أن نقدم خدماتنا للمسلمين في بريطانيا وأوروبا من خلال هذا المكتب الجديد، الذي يُمثل بوابة مهمة وهمزة وصل لتعزيز تجربة الحج والعمرة بطرق مبتكرة ومتطورة. نحن ملتزمون بتوفير حلول متكاملة وتقنيات متقدمة تُسهّل رحلة الحجاج والمعتمرين وتضمن لهم تجربة روحانية لا تُنسى».

وفي إطار هذه المناسبة، تنظم الشركة فعالية تعريفية خاصة بالحجاج والمعتمرين البريطانيين لموسم حج 1446هـ، تهدف إلى رفع الوعي بالإجراءات والمناسك من خلال ورش عمل إرشادية وبرامج توعوية تضمن رحلة روحانية آمنة وميسّرة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تعمل الشركة على تنفيذها في عدد من الدول، تشمل هونغ كونغ، وباريس، وبلجيكا، في إطار التزامها الاستراتيجي برسالتها المتمثلة في تقديم خدمات مخصصة لكل حاج، ورؤيتها بأن تكون الشريك الدولي الأبرز في إثراء تجربة ضيوف الرحمن على مستوى العالم.