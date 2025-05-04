إنجاز 18 ساعة عمل لمشروع وسط جدة

شارك 300 مهندس ومهندسة في أعمال المرحلة الاولى ضمن مشروع وجهة وسط جدة حيث تم الانتهاء من 18 ساعة عمل في الإشراف على المشروع الذي يضم إستاد رياضي ودار للأوبرا وعدد من المرافق الحيوية فضلًا عن الرصيف البحري وممشى البحر ومرسى اليخوت.

جودة الحياة

يعتبر مشروع «وسط جدة» أحد أبرز المشاريع التنموية كجزء من رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تحويل قلب مدينة جدة إلى وجهة عالمية تجمع بين الحداثة والتراث، مع التركيز على تعزيز جودة الحياة وتنمية الاقتصاد المحلي.

الموقع والمساحة

يقع المشروع على مساحة تبلغ 5.7 ملايين متر مربع في وسط مدينة جدة، ممتدًا من شمال قصر السلام حتى محطة تحلية المياه، مع واجهة بحرية بطول 9.5 كيلومترات وشواطئ رملية بطول 2.1 كيلومتر، ويضم وحدات سكنية وفندقية عددها 17.000 وحدة سكنية و2.700 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية.

وتشكل المساحات الخضراء 40% من إجمالي مساحة المشروع، مما يعزز من جودة الحياة ويوفر بيئة مستدامة للسكان والزوار، ويُنفذ المشروع على 3 مراحل، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2027، والمرحلة الثانية بحلول عام 2030، والمرحلة الثالثة بعد عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق 25.000 وظيفة، ويضيف أكثر من 47 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

المطور الرئيس

يُشرف على تنفيذ المشروع «شركة وسط جدة للتطوير»، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتُعد المطور الرئيسي للمشروع. وسبق ان وقعت الشركة وهي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لوجهة وسط جدة، 4 عقود إنشائية لثلاثة معالم معمارية رئيسية وهي الاستاد الرياضي، دار الأوبرا، والأحواض المحيطية بالإضافة لأعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، حيث بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال، وذلك ضمن حفل توقيع العقود الذي أقيم اليوم في موقع الوجهة.

أبرز ملامح المشروع

الموقع والمساحة

5.7 ملايين م2 وسط مدينة جدة

9.5 كلم واجهة بحرية

2.1 كلم شواطئ رملية

17.000 وحدة سكنية

2.700 غرفة فندقية

10 مشاريع ترفيهية وسياحية نوعية

المساحات الخضراء

40 % من إجمالي مساحة المشروع

المراحل الزمنية

2027 المرحلة الأولى

2030 المرحلة الثانية

بعد عام 2030 المرحلة الثالثة