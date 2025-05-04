شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الـ 8 مساءً.كما نبَّه بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على الوجه، وأملج، وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كم/ساعة، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏