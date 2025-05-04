شكرا لمتابعة خبر عن الشبل يوضح حكم نذر الحج قبل أداء حجة الإسلام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل حكم من لم يؤدِّ حجة الإسلام ونذر أن يحج بيت الله إن تعافى ابنه.

وقال الشبل، خلال لقائه في برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة: “أولًا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير ولا يدفع شرًا.”

وأضاف: “هذا الذي لم يؤدِ فرض الله عز وجل، وهو الحج ونذر أن يحج إذا شُفي ابنه، نقول له: بادر أولًا بأداء الفريضة التي فرضها الله عليك، ثم في عامٍ آخر حجَّ وفاءً للنذر الذي نذرته لله عز وجل.