شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشبل: لهذا السبب قد يتأخر انتقام الله من الظالم رغم دعاء المظلوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ العقيدة، الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، الأسباب التي قد تؤخر استجابة دعاء المظلوم على الظالم.

ورد الشيخ الشبل على سؤال إحدى متابعات برنامج “يستفتونك”، والتي تشير فيه أنها تدعو على من ظلمها، لكنها تجده يزداد نعيمًا.

وأكد على أهمية التحقق من كون الشخص مظلومًا فعلا، فقد يكون تأخر استجابة الدعاء لحكمة يعلمها الله وحده، ولا يعني ذلك أن الله غافل عن الظلم أو لا يستجيب لدعاء المظلوم.

وأشار إلى أن دعاء المظلوم مستجاب، لكن قد يُؤخر لحكمة، أو يُصرف عن الظالم بطريقة لا يدركها الإنسان، كما يُنصح بعدم التعدي في الدعاء، كأن يدعو المظلوم على الظالم بما يتجاوز حجم المظلمة، لأن ذلك قد يُعتبر ظلمًا من جانبه.

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