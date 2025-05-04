شكرا لقرائتكم خبر عن عبر أبشر في 5 خطوات.. خدمة التحقق من سجل الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتيح خدمة خدمة التحقق من سجل الأسرة عبر منصة أبشر حكومة، لمدير النظام التحقق من الوثيقة الرقمية وذلك بعد إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتحديد نوع الوثيقة.

ويجري إتمام هذه الخدمة وفق شرطين هما: يجب أن يكون لدى المستخدم حساب مفعل في أبشر.

يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية وصول للخدمة. طريقة الوصول للخدمة تسجيل الدخول على منصة أبشر حكومة

التحقق من وثيقة رقمية. خطوات تنفيذ الخدمة: تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر.

اختيار خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمات سجل الأسرة.

اختيار طلب بدل مفقود السجل الأسرة.

