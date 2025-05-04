4 مزايا لاستبدال الإشارات المرورية بالالتفافات

مع بدء أعمال، إلغاء إشارة تقاطع مدخل حي الملك فهد في الهفوف مع طريق العقير الجديد شرق مدينة الهفوف التابعة للأحساء، واستبدالها بعدة التفافات آمنة على طول مسار الطريق، أكد أمين عام لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية عبدالله الراجحي لـ« دوت الخليج »، أن خطوة إلغاء الإشارات المرورية، واستبدالها إلى التفافات في بعض المواقع في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، خطوة جديدة، تخضع لدراسة مستمرة ودقيقة، للتأكد من جدوى تنفيذها في المواقع المختارة.

تقليل زمن الانتظار

أبان الراجحي، أن هذه الخطوة تأتي لتسهيل الوصول، وتقليل زمن الانتظار، إضافة إلى تحسين انسيابية حركة السير، وتقليل الازدحامات، مشددًا على أهمية الأخذ بعين الاعتبار، ضرورة التأكد من توفير وسائل السلامة التي تضمن سلامة المشاة في ذات الوقت كالجسور وخطوط المشاة والحواجز واللوحات الإرشادية، موضحًا أن الهيئة العامة للطرق، أصدرت أخيرًا «كود الطرق السعودي»، المتضمن، شروط ومعايير وضوابط ومواصفات إنشاء وصيانة جميع الطرق داخل وخارج النطاق العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودخل حيز النفاذ أخيرًا.

التطوير المستمر

أشار الراجحي إلى أن مستقبل الفكرة، جرى تطبيقها في الخبر؛ من خلال إلغاء ما يزيد عن 11 إشارة مرورية نفذتها بلدية الخبر في سبيل رفع كفاءة الطرق وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية، كما تم إلغاء الاشارات الضوئية في عدد من المواقع المهمة في حاضرة الدمام كطريق الملك عبدالعزيز، وتقاطع جسر طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع شارع الملك عبدالعزيز بالدمام بتنفيذ من أمانة المنطقة الشرقية، أما في محافظة الأحساء، فاللجنة تتابع مع أعضائها والجهات المعنية ذات العلاقة، ما يتعلق بإمكانية تطبيق الفكرة، حيث تحتضن الأحساء في الوقت الراهن موقعًا واحدًا، تم استبدال الإشارة المرورية فيه بالالتفافات، نفذته أمانة الأحساء، التي تعمل بشكل كبير على رفع مستوى السلامة المرورية من خلال مشاريعها، كما تخضع الفكرة للتطوير المستمر سواءً على مستوى محافظة الأحساء أو بقية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

انسيابية الحركة

كانت أمانة الأحساء، نفذت المرحلة الأولى بالمشروع، الذي يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير الطريق، بهدف تعزيز مستوى السلامة وانسيابية الحركة المرورية في الطريق الممتد بطول 2 كيلومتر، ويتضمن «أعمال السفلتة، وإنشاء الأرصفة، ووسائل السلامة المرورية، والإنارة، والزراعة والتشجير»، وذلك وفقا لما تم رصده من الأمانة بالتعاون مع إدارة مرور الأحساء، بدراسة بعض التقاطعات ونقاط الازدحام المروري، تزامنا مع مساعي الأمانة نحو تمكين جودة الحياة في المجتمعات من خلال تعزيز الخدمات البلدية، وفي مقدمتها الطرق الحضرية.