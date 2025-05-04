السعودية | توقعات بأجواء ممطرة خلال الساعات المقبلة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / عام / تواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم (واس)1445-06-16 9

الخليج 365_الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز أن الأجواء الممطرة ستشهدها أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل والشرقية والحدود الشمالية وتمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

ونوه إلى وجود نشاط بالرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، لافتاً إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي .

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