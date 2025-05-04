السعودية | “الحياة الفطرية”: العقارب مهمة في التوازُن البيئيّ رغم سُمعتها المرتبطة بالمخاطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استعرض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية دورًا مهمًا للعقارب في تحقيق التوازن البيئي، وذلك رغم سُمعتها المرتبطة بالمخاطر.

وأوضح المركز أن العقارب المتوسطة إلى كبيرة الحجم، تتميز بتصبغات واضحة على الظهر، ومثلث داكن بين العينين، تتغذى على العديد من اللافقاريات الصغيرة.

وأشار المركز إلى أن هذا الدور المهم في التوازن البيئي، يجعلها وسيلة طبيعية وفعالة في الحد من انتشار هذه الآفات.

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