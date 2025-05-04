السعودية | الهيئة العامة للنقل تباشر خدمات الحج في 20 موقعًا بمكة والمدينة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وزعت الهيئة العامة للنقل فرقها الرقابية على أكثر من 20 موقعًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتباشر أعمالها منذ وقت مبكر، ضمن استعداداتها المكثفة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1446هـ.

تحضر الفرق الرقابية للهيئة على مدار اليوم لخدمة الحجاج في مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقعها الداخلية، ويعملون يوميًا لضمان توفير تجربة سَلِسة لضيوف الرحمن، إلى جانب التأكد من امتثال جميع المرخصين للأنظمة المعتمدة.

وشددت الهيئة على جميع الناقلين الالتزام بالأنظمة المعتمدة خلال موسم الحج، التي تشمل السير بالمسارات المحددة، وحصولهم على التراخيص عند مزاولتهم للنشاط؟

وأكدت ضرورة عدم دخولهم الخليج 365 التي تأتي تحت نطاق تنظيمات الحج دون تصريح مسبق، إلى جانب التزامهم بالزي الموحد، وإصدار بطاقات لتشغيل المركبات.

وتعمل الهيئة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، على تقديم تجربة نقل آمنة بكل يسر وطمأنينة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل.

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