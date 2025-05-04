شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تدعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة في دعم المبادرة سنويًا؛ لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من استقبالهم مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة.

أخبار متعلقة خدمة لضيوف الرحمن.. "هيئة النقل" تصدر تعليمات مهمة لجميع الناقلين حج 1446هـ.. استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من إندونيسيا مبادرة طريق مكة ويعمل الفريق التقني لـ "سدايا" على متابعة الأنظمة ومحطات العمل التابعة للمبادرة في المطارات الـ 11 وذلك بشكل آلي لضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لمعالجة الأعطال الطارئة لا سمح الله، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل.



وجهّزت "سدايا" محطات عمل تسجيل السمات الحيوية للحجاج في المطارات مزودة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة لحجاج المبادرة، بالإضافة إلى محطات العمل المتنقلة، إلى جانب تجهيز البنية التحتية التقنية وفق أفضل المواصفات لضمان جاهزية جميع المنافذ ولضمان سرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن، وذلك وفق خطتها التشغيلية.

خدمة الحجاج وأجرت "سدايا" العديد من اختبارات التواجدية العالية لجميع الأنظمة والأجهزة التقنية للتأكد من كفاءتها، واستكملت عمليات الربط التقني كافة مع الجهات المعنية؛ لضمان تكامل الإجراءات وسرعة إنهاء تسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن بشكل فعّال ويما يضمن الكفاءة والسرعة.

وتهدف جهود "سدايا" في حج هذا العام إلى التكامل مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة بالحج؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على بذل أقصى ما يمكن لخدمة الحجاج في إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

الدمام - شريف احمد - عزّزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" (11) مطارًا دوليًا في 7 دول اختيرت ضمن مبادرة طريق مكة لعام 1446هـ, التي تنفذها وزارة الداخلية مع عدد من الجهات الحكومية بأحدث التقنيات الرقمية المعززة بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة في دعم المبادرة سنويًا؛ لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءًا من استقبالهم مرورًا بوصولهم لمطارات المملكة حتى عودتهم لدولهم بكل يسرٍ وسهولة وطمأنينة.ويعمل الفريق التقني لـ "سدايا" على متابعة الأنظمة ومحطات العمل التابعة للمبادرة في المطارات الـ 11 وذلك بشكل آلي لضمان استمرارية الأعمال وانسيابية العمليات، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والتقني المتواصل لمعالجة الأعطال الطارئة لا سمح الله، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء والتكامل.وجهّزت "سدايا" محطات عمل تسجيل السمات الحيوية للحجاج في المطارات مزودة بأحدث التقنيات لتقديم خدمات متكاملة لحجاج المبادرة، بالإضافة إلى محطات العمل المتنقلة، إلى جانب تجهيز البنية التحتية التقنية وفق أفضل المواصفات لضمان جاهزية جميع المنافذ ولضمان سرعة إنهاء مختلف الإجراءات لضيوف الرحمن، وذلك وفق خطتها التشغيلية.وأجرت "سدايا" العديد من اختبارات التواجدية العالية لجميع الأنظمة والأجهزة التقنية للتأكد من كفاءتها، واستكملت عمليات الربط التقني كافة مع الجهات المعنية؛ لضمان تكامل الإجراءات وسرعة إنهاء تسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن بشكل فعّال ويما يضمن الكفاءة والسرعة.وتهدف جهود "سدايا" في حج هذا العام إلى التكامل مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة بالحج؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد على بذل أقصى ما يمكن لخدمة الحجاج في إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.