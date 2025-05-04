الأسبوع في 7 صور: إسرائيل تحترق.. ومظاهرات يوم العمال تشتعل

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محمد بن مسعود - الدمام - الفرنسيون يحيون ذكرى يوم العمال بالتظاهر ضد سياسات العمل الحكومية لويك فينانس/ فرانس برس

قوات الشرطة تحاول السيطرة على الحشود المتظاهرة في يوم العمال في العاصمة الفلبينية مانيلا نويل سيليس/ رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقائه خطابًا في ولاية مشيجان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الثانية جيم واتسون/ فرانس برس

طفل فلسطيني لم يمنعه دمار منزله من حمل كتابه واستذكار دروسه في مخيم للاجئين في غزة إياد بابا/ فرانس برس

صغيرات فلسطينيات يقاتلن للحصول على فتات الطعام في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة حاتم خالد/ رويترز

دخان حرائق الغابات يتصاعد في سماء إسرائيل بعد أن التهمت النيران مساحات واسعة وأجبرت السكان على النزوح جمال عوض/ رويترز

مروحيات تحاول إخماد حرائق الغابات الناجمة عن الحر والرياح الشديدة التي اندلعت في وسط إسرائيل أورين بن هاكون/ رويترز

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