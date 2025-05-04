شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من خطر الحرائق في المحميات بسبب العشب اليابس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذر المهتم بأخبار الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل من خطورة تراكم العشب اليابس في عدد من المحميات الطبيعية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ونشر الحقيل صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أظهرت مساحات واسعة يغطيها النبات الجاف الذي أنهى عمره الربيعي، مما يجعله هشًا ومعرضًا للاشتعال.

وعلق الحقيل على الصورة قائلاً: “القائمين على المحميات، لا يضيع جهد سنوات في يوم، العشب المتراكم على الأرض ويابس بسبب انتهاء عمره الربيعي قد يشكل خطرًا، بحكم وضعه هشيم يابس، يكون عرضة للحريق ولن يتوقف إلا بعد القضاء على الأخضر واليابس” .

وأشار إلى أن الحلول المقترحة لتفادي هذه المخاطر قد تكون بإزالة العشب بالآلات أو السماح بالرعي المؤقت خلال الصيف، مؤكدًا أن البذور ستكون قد نزلت بالفعل على الأرض ولن تتأثر بهذه الإجراءات.