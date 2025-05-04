شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يحدد 5 تعليمات للقيادة الآمنة في العواصف الترابية.. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم، سلسلة من الإرشادات لضمان سلامة قائدي المركبات وسط العواصف الترابية التي تشهدها أجزاء من المملكة.

ونشر أمن الطرق عبر حسابه بمنصة “إكس” رسالة تنبيهية بعنوان: “قُد بحذر.. عواصف ترابية وأتربة مثارة قد تشهدها بعض الطرق في منطقة الرياض”.

ودعت التعليمات السائقين إلى ترك مسافة آمنة بين المركبات، وتفادي السرعة الزائدة، وفحص عمل الأنوار بشكل دقيق، مع تجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة القصوى، بالإضافة إلى إحكام إغلاق النوافذ للحماية من الأتربة.

ومن جانبه، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.