شكرا لمتابعة خبر عن نصائح لتجهيز نفسك قبل الخضوع للعمليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يؤدي أي نوع من العمليات الجراحية، سواء كانت كبرى أم صغرى، إلى الشعور بقلق بالغ لدى المرضى، بينما الأطباء وخبراء الصحة النفسية يؤكدون أن للتعافي الجسدي الكامل، يجب أن يكون الشخص في حالة نفسية سليمة.

ويجب البحث عن أحبائك والوجود معهم، فإحاطة نفسك بأفراد العائلة والأصدقاء، ومجموعات الدعم الأخرى، يمكن أن يساعدك على التعامل مع مشاعرك، مارس تقنيات الاسترخاء يومياً لتهدئة عقلك وتهيئة جسمك. مارس تمارين التنفس العميق أو اليوغا، وفقاً لتوصيات طبيبك.

وتعد ممارسة تقنيات التأمل واليقظة الذهنية مفيدة للغاية لتهدئة العقل والروح وتقليل القلق، وفي الأيام التي تسبق الجراحة، كن لطيفاً مع نفسك. تحدث بإيجابية مع ذاتك. التركيز على التأكيدات الإيجابية يمكن أن يعزز ثقتك بنفسك وصحتك النفسية بشكل عام.

ولا تستهن بقوة التصور، فهو يُمكّنك من إجراء عملية جراحية ناجحة والتعافي منها، لأنك تخيلتها بالفعل. كما أنه يُساعدك على إدارة القلق والتوقعات، وتدوين أفكارك ومشاعرك على الورق. فهذا يساعدك على معالجة مشاعرك وفهم ما هو آتٍ بوضوح.

اسأل طبيبك عن التفاصيل ذات الصلة؛ فمعرفة ما يمكن توقعه في أثناء الجراحة وبعدها قد تساعد في تقليل بعض الشكوك والقلق.