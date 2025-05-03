انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا

ويبحث المؤتمر في نسخته السابعة ستة محاور رئيسة تتناول إستراتيجيات الاستدامة في بيئة العمل، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في السلامة والصحة المهنية، إلى جانب محور اقتصاديات السلامة، ومستقبل البحث والابتكار، ومستقبل التحديات المهنية، والسلوكيات الإنسانية وثقافة السلامة، في سياق يعكس توجه المملكة نحو تطوير بيئات العمل وتحقيق معايير مهنية تواكب أفضل الممارسات العالمية.
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