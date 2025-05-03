انطلاق مؤتمر السلامة والصحة المهنية غدا

تنطلق بالرياض أعمال المؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية في نسخته السابعة، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد الراجحي، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 مايو 2025، تحت شعار «مستقبل السلامة والصحة المهنية»، وبمشاركة واسعة من أصحاب السمو والمعالي، وعدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويبحث المؤتمر في نسخته السابعة ستة محاور رئيسة تتناول إستراتيجيات الاستدامة في بيئة العمل، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في السلامة والصحة المهنية، إلى جانب محور اقتصاديات السلامة، ومستقبل البحث والابتكار، ومستقبل التحديات المهنية، والسلوكيات الإنسانية وثقافة السلامة، في سياق يعكس توجه المملكة نحو تطوير بيئات العمل وتحقيق معايير مهنية تواكب أفضل الممارسات العالمية.