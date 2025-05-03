3212 حالة ضبط بالمنافذ خلال أسبوع

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 3212 حالة ضبط للممنوعات، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة «الزكاة والضريبة والجمارك» لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 43 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 870 من المواد المحظورة.

إحكام الرقابة

وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2248 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 43 صنفًا لمبالغ مالية، و8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

مكافحة التهريب

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني (1910zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

مضبوطات

43 صنفًا من المواد المخدرة

870 المواد المحظورة

2248 التبغ ومشتقاته

43 صنفًا لمبالغ مالية

8 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.