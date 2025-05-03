الظهران تحتضن أولمبياد الفيزياء الآسيوي

ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي ثاني أولمبياد دولي تستضيفه المملكة، بعد استضافتها في يوليو 2024 النسخة الـ56 من أولمبياد الكيمياء الدولي في العاصمة الرياض، بمشاركة 333 طالبًا وطالبة، من 90 دولة، وحقق الأولمبياد نجاحًا كبيرًا على مستوى التنظيم والتنافس، ونال إشادة واسعة من المشاركين.
وتشهد نسخة هذا العام من أولمبياد الفيزياء الآسيوي مشاركة 30 دولة آسيوية يمثلها 240 طالبًا وطالبة، يتنافسون في اختبارين رئيسيين؛ أحدهما نظري والآخر عملي، تبلغ مدة كل منهما خمس ساعات، وفق معايير علمية دقيقة يشرف على إعدادها وتقييمها المجلس الدولي للأولمبياد.
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