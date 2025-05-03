جولات رقابية على محال الإلكترونيات

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران ومحافظة شرورة وحبونا عددًا من الجولات الميدانية الرقابة على نشاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وذلك خلال الأسبوع لمتابعة قرارات التوطين في النشاط. وقامت اللجنة بزيارة 53 منشأة وحصرت خلالها الموظفين والموظفات حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في المحلات التي تم زيارتها 95 موظفًا سعوديًا. منهم 5 موظفات سعوديات وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها 69 وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم حصر 7 فرص عمل جاري تجهيزها لشغلها بالسعوديين.



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