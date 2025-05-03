مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار بـ17.6 ملم

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 23 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، والباحة).
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة عسير في محطة الغائل بظهران الجنوب 9.6 ملم، و1.2 في تباله بيشة، فيما سجّلت منطقة المدينة المنورة 3.8 ملم في مهد الدهب، بينما سجلت منطقة القصيم 5.3 مم في محطة ضريه، و4.8 مم في محطة رصد عنيزة.
وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة الشرقية 0.6 ملم في محطة مطار القيصومة بحفر الباطن، و0.8 مم في محطة رصد أبو عريش بمنطقة جازان، إضافة إلى تسجيل منطقة الباحة 4.7 ملم في محطة جرب- العقيق.
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