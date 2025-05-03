عوامات ذكية بالخليج والبحر الأحمر

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، تشغيل أول عوامة في بحر الخليج العربي، في ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وذلك ضمن البرنامج الوطني لحماية البيئة البحرية والساحلية، لتشغيل 35 عوامة ذكية في البحر الأحمر والخليج العربي خلال العام الجاري، ضمن برنامج متكامل للرصد البيئي.

وأوضح المدير التنفيذي لعمليات الرصد في المركز، أنور النهدي، أن مشروع تركيب وتشغيل العوامات الذكية يتسارع بشكل كبير.

وانطلقت أول عوامة في البحر الأحمر بدءًا من ميناء جدة الإسلامي، والثانية في ينبع، والثالثة في جيزان، وصولًا لمياه الخليج العربي، مشيرًا إلى أنه سيكتمل خلال عام 2025 بتشغيل 35 عوامة.

وبين أن تشغيل أول عوامة في الخليج العربي يشكل نقلة نوعية في الرصد البيئي، بما يمكن من نقل البيانات من شرق وغرب المملكة في أكبر موانيها بشكل آني، وستوفر بيانات دقيقة تسهم في تعزيز عمليات الرقابة البيئية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.