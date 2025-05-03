عوامات ذكية بالخليج والبحر الأحمر

وأوضح المدير التنفيذي لعمليات الرصد في المركز، أنور النهدي، أن مشروع تركيب وتشغيل العوامات الذكية يتسارع بشكل كبير.
وانطلقت أول عوامة في البحر الأحمر بدءًا من ميناء جدة الإسلامي، والثانية في ينبع، والثالثة في جيزان، وصولًا لمياه الخليج العربي، مشيرًا إلى أنه سيكتمل خلال عام 2025 بتشغيل 35 عوامة.
وبين أن تشغيل أول عوامة في الخليج العربي يشكل نقلة نوعية في الرصد البيئي، بما يمكن من نقل البيانات من شرق وغرب المملكة في أكبر موانيها بشكل آني، وستوفر بيانات دقيقة تسهم في تعزيز عمليات الرقابة البيئية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.
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