شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة لضيوف الرحمن.. "هيئة النقل" تصدر تعليمات مهمة لجميع الناقلين والان نبدء بالتفاصيل

خدمة الحجاج

خدمات النقل لضيوف الرحمن

توعية الحجاج

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، أعمالها منذ وقت مبكر في مداخل منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.ويأتي هذا ضمن استعداداتها المكثفة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1446هـ.ووُزعت الفرق الرقابية على أكثر من (20) موقعًا، يحضرون على مدار اليوم لخدمة الحجاج في مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقعها الداخلية.ويعملون يوميًا لضمان توفير تجربة سلسلة لضيوف الرحمن، إلى جانب التأكد من امتثال جميع المرخصين للأنظمة المعتمدة.وشددت هيئة النقل على جميع الناقلين الالتزام بالأنظمة المعتمدة خلال موسم الحج، التي تشمل السير بالمسارات المحددة، وحصولهم على التراخيص عند مزاولتهم للنشاط.يضاف إلى ذلك، عدم دخولهم المناطق التي تأتي تحت نطاق تنظيمات الحج دون تصريح مسبق، إلى جانب التزامهم بالزي الموحد، وإصدار بطاقات لتشغيل المركبات.وأكدت أنها تعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية، على تقديم تجربة نقل آمنة بكل يسر وطمأنينة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل.وأوضحت أنه يمكن للجميع تقديم بلاغاتهم أو استفساراتهم عبر الرقم الموحد (19929) أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين للهيئة العامة للنقل عبر منصات التواصل الاجتماعي.وفي إطار خدمات ضيوف الرحمن، نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، عددًا من البرامج التوعوية الشرعية والخدمات لضيوف الرحمن حج عام 1446هـ.وتستهدف الوزارة أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر واطمئنان، تماشيًا مع رسالة المملكة السامية في خدمة ضيوف الرحمن.



وسخّرت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التقنية والوسائل الحديثة لتقديم التوعية الشرعية، مع تيسير وصول الحاج إلى المعلومة الشرعية الصحيحة.

مناسك الحج والعمرة

وفعلت خدمة الهاتف المجاني للتوعية الشرعية (8002451000) على مدار الساعة، للاستفادة منه في نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة، وفق الكتاب والسنة النبوية، بعشر لغات عالمية.إلى جانب خدمة التوعية الشرعية عن بُعد عبر الاتصال المرئي، الذي يربط الحاج بنخبة من الدعاة والمترجمين المختصين في العلوم الشرعية.