شكرا لقرائتكم خبر عن حج 1446هـ.. استقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أولى رحلات ضيوف الرحمن من إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة اليوم، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية إندونيسيا لأداء فريضة حج هذا العام 1446هـ.وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج.وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية، التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.وكانت الجوازات أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.