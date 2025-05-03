انت الان تتابع ممثل فنادق "بينينسولا العالمية": السياح السعوديون في صدارة ضيوفنا على مستوى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال عصام معتمد، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق بينينسولا العالمية، إن السوق السعودي يمثل واحدًا من أهم الأسواق الاستراتيجية للمجموعة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن النسبة الكبيرة من الزوار السعوديين لفنادق المجموعة المنتشرة في 12 دولة تعكس ثقة واضحة ومستمرة في مستوى الخدمة والضيافة التي تقدمها العلامة الفندقية.

وأكد على هامش مشاركته في سوق السفر العربي 2025 في دبي أن فنادق بينينسولا تُعد من كبرى سلاسل الفنادق العالمية من حيث الانتشار والتأثير، وتستقبل بشكل دائم نخبة من الشخصيات القيادية والرسمية في العديد من وجهاتها حول العالم، ويشمل ذلك رؤساء دول وقادة أعمال؛ ما يعكس مكانة المجموعة كمحطة فندقية فاخرة لكبار الزوار.. مضيفًا بأن العملاء من المملكة العربية السعودية يمثلون شريحة رئيسية وثابتة في جميع فنادقها.

وأشار إلى أن الجناح السعودي في سوق السفر العربي لهذا العام قدم نموذجًا ناجحًا ومتكاملاً، يُعبّر عن حجم التقدم الذي تشهده السعودية في مختلف جوانب السياحة.

وقال إن الحضور الكبير والتفاعل اللافت داخل الجناح يعكسان مدى تطور هذا السوق، سواء من حيث مستوى العروض السياحية أو من حيث جودة التنظيم والتواصل مع الشركاء.

وأشاد بالمشاركة السعودية الرسمية في الفعاليات، وقال إن وجود شخصيات بارزة من أصحاب المعالي والمسؤولين يعكس التزام السعودية برفع كفاءة قطاع السياحة، وتعزيز علاقاته الخارجية، مؤكدًا أن مجموعة بينينسولا تحرص دائمًا على أن تكون حاضرة بقوة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية؛ لما تمثله من ثقل سياحي واقتصادي.

واختتم عصام تصريحه بالتشديد على أن المجموعة تسعى إلى تعزيز حضورها في المدن السعودية خلال المرحلة المقبلة تماشيًا مع النمو المستمر في حركة الزوار من السعودية، مشيرًا إلى أن السعودية لم تعد مجرد سوق رئيسي، بل أصبحت شريكًا محوريًّا في مسيرة نمو العلامة عالميًّا.

وتُعد مجموعة "فنادق بينينسولا (The Peninsula Hotels)" فنادق فاخرة تابعة لشركة "هونغ كونغ وشانغهاي للفنادق (HSH)"، وتعتبر من أعرق وأفخم العلامات الفندقية في العالم، وتأسست عام 1928، وتتميز بخدمة راقية، وضيافة تقليدية ممزوجة بفخامة عصرية، ومواقع حصرية في أبرز مدن العالم، مثل هونغ كونغ، باريس، نيويورك، لندن، طوكيو إسطنبول، وغيرها.