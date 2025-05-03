انت الان تتابع "العلي": السياحة السعودية تجاوزت الفعاليّات إلى معايشة تجارب عالمية ومغامرات متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد عمر العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة للسياحة والخدمات اللوجستية بأبوظبي، أن السوق السعودي يُعد من أكبر الأسواق السياحية في المنطقة من حيث حجم الفعاليّات والأنشطة والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل حاليًا على تطوير شامل ومكثف لجميع المرافق السياحية بما يتماشى مع النمو المتزايد في الطلب والتطلعات المستقبلية.

وأوضح "العلي" في ختام فعاليّات سوق السفر العربي أن السياحة في المملكة العربية السعودية لم تعد تقتصر على الفعاليّات الموسمية أو السياحة الدينية، بل توسعت لتشمل تجارب متنوعة تغطي الترفيه، والثقافة، والمغامرات، والطبيعة، والتسوق، موضحًا أن هذا التوسع يعكس رؤية واضحة من الدولة لدعم القطاع وتحويله إلى رافد اقتصادي رئيسي.

وأشار "العلي" إلى أن العمل يجري حاليًا على رفع مستوى جودة الخدمات في مختلف المواقع السياحية داخل الرياض وخارجها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى المناطق الجاذبة، وتوفير عروض وتجارب تتناسب مع مختلف الفئات من السياح المحليين والدوليين. وأكد أن هذا التوجه يحظى بدعم رسمي ومجتمعي واسع، ما يعزز فرص النجاح وتحقيق نتائج ملموسة في المدى القريب.

أشاد بحجم الإقبال على الفعاليّات السياحية التي تستضيفها المملكة، معتبرًا أن السعودية باتت وجهة رئيسية في خريطة السياحة الإقليمية، وتحظى باهتمام من المستثمرين وشركات السفر حول العالم.

وقال إن وجود الفعاليّات الكبيرة في العاصمة الرياض مثل موسم الرياض وغيره أسهم في رفع مستوى الوعي بالفرص السياحية داخل المملكة.