اخبار السعوديه

بردية غزيرة في الباحة .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

بردية غزيرة في الباحة .. فيديو

شكرا لمتابعة خبر عن بردية غزيرة في الباحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الباحة تساقط حبات برد كثيفة وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا