شكرا لمتابعة خبر عن بردية غزيرة في الباحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الباحة تساقط حبات برد كثيفة وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.