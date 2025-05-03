شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يحذر من موجة غبار كثيفة: سكروا الدرايش يا أهل بريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّر خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أهالي بريدة من موجة غبارية كثيفة قادمة من الغرب.

واستعرض الزعاق لحظة ظهور الموجة في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قائلاً: “سكروا الدرايش يا أهل بريدة واحذروا موجة الغبار”.

وأوضح الزعاق أن الموجة ستكون كثيفة، مشيرًا إلى أنها ستكون مصحوبة برياح هابطة محملة بالغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في تقريره عن حالة الطقس اليوم باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة مناطق.

اقرأ أيضًا :