شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسته السباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية مواطنًا من الغرق في أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة له، ونُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال في أثناء ممارسة السباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.