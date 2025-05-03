شكرا لمتابعة خبر عن جدار غباري هائل يحول محافظة الرس إلى ظلام دامس بالنهار .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد محافظة الرس بغرب القصيم اليوم جدار غباري هائل.

وأظهرت مقاطع الفيديو مشهداً مهيباً للجدار الغباري الذي كسا محافظة الرس بأكملها وحولها إلى ظلام دامس في منتصف النهار.

ويستمر الطقس داخل مكة المكرمة في عدم الاستقرار، حيث تواصل الأمطار الرعدية سقوطها وتكون متوسطة إلى غزيرة تصل إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد مع رياح شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام الرؤية.

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