شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ سعد البريك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحل عن عالمنا اليوم السبت أحد أبرز الدعاة والخطباء الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله البريك، في مدينة الرياض.

‎‏وسوف يُصلّى عليه بعد صلاة الظهر غداً الأحد في جامع الراجحي.

يُذكر أن سعد بن عبد الله البريك، ولد يوم الاثنين 14 رمضان 1381هـ الموافق 19 فبراير 1962م، ونال درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء قسم الفقه المقارن بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكانت الرسالة بعنوان تنصيص اختيارات الإمام الخطابي الفقهية.

وحصل البريك على البكالوريوس من كلية الشريعة قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1403 هـ.