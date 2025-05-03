شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعة القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، الموافق وتحويلها إلى نظام التعليم عن بُعد، لجميع الطلاب والطالبات في جميع مقرات الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتحذيراته بشأن الحالة المطرية المتوقعة .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية.

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