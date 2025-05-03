شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: أمطار متوقعة على الطائف واستقرار الأجواء في مكة والحرارة تقترب من ذروتها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن حالة الطقس لهذا الأسبوع تشهد تقلبات في بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على محافظة الطائف والأجزاء الشرقية منها، تمتد حتى يوم الثلاثاء المقبل، بإذن الله.

وأوضح العقيل أن الحزام السحابي يمتد من مكة المكرمة إلى الأطراف الشمالية الشرقية، مع ظهور بعض التشكيلات من السحب على أجزاء من حفر الباطن، مما قد يؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية بفعل الأمطار والغبار المصاحب.

وأضاف أن منطقة مكة المكرمة تشهد أجواء مستقرة بشكل عام، فيما يُتوقع ظهور بعض السحب شرق مكة وعلى جبال الطائف، مشيرًا إلى أن العاصمة المقدسة تسجل درجات حرارة تصل إلى منتصف الثلاثينيات.

ولفت إلى أن المملكة تمر حاليًا بفترة انتقالية نحو فصل الصيف، إذ تسجل الأحساء درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة مئوية، فيما تسجل الرياض نحو 40 درجة مئوية، ما يعكس بداية ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.