أبو سراح يكرم داعمي أجاويد 3 بظهران الجنوب

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبوسراح حفل تكريم المشاركين والداعمين والمنظمين لمبادرة أجاويد 3 والذي نظمه فريق أجاويد 3 بالمحافظة على مسرح جمعية التنمية الأهلية.

واشتمل الحفل على كلمة محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح الذي قدم فيها شكره لفريق أجاويد 3 ولجميع المشايخ والنواب ورجال الأعمال وأهالي المحافظة على وقفتهم الكبيرة لإنجاح هذه المبادرة. ثم كلمة قائد أجاويد 3 بظهران الجنوب مفرح حمود آل شري الذي استعرض ما قام به فريق أجاويد طوال شهر رمضان الكريم، ثم زامل ترحيبي من الموروث الشعبي قدمته فرقة ظهران الجنوب الشعبية تلى ذلك إلقاء قصيدة شعرية للشاعر محمد مجثل الوادعي.

بعد ذلك بدأ عرض مرئي تضمن نبذة عن الاحتفالات والفعاليات والمشاركات والأعمال التي أقيمت طيلة برنامج أجاويد 3، والتي يشرف عليها مباشرة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة من محافظ ظهران الجنوب محمد بن عبدالله أبو سراح، وقائد أجاويد 3 مفرح جمود الوادعي، وكامل طاقم فريق أجاويد 3 الذين يعملون ليل نهار حتى تميز البرنامج بكل رُقي ونجاح.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم كل من دعم وأسهم في نجاح أجاويد 3 من منظمين وداعمين من مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والنواب والإعلاميين ورجال الأعمال بالمحافظة والمراكز التابعة لها.